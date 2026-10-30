Binance зазнала найбільшої кібератаки в історії криптовалют: викрадено понад $6 мільярдів

З Binance викрали більше 6 мільярдів доларів

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Попереднє розслідування Binance вказує на те, що інцидент, ймовірно, пов'язаний із злом ноутбука інженера DevOps, що дозволило зловмиснику отримати доступ до сервісного контейнера та ініціювати транзакції на зняття коштів.

"Ми не виявили жодних доказів витоку приватних ключів гаманців", – йдеться у повідомленні криптобіржі.

Загальний збиток, за попередніми оцінками, становить близько 6,3 млрд доларів. Ми співпрацюємо з партнерами у сфері блокчейну, щоб заморозити уражені активи; на даний момент у ланцюжку заморожено близько 3 млрд доларів.

Binance покриє всі збитки за рахунок фонду SAFU та власних коштів компанії. Кошти користувачів у безпеці. Ми також опублікуємо оновлений звіт "Proof of Reserves" після завершення заходів з усунення наслідків.

В якості негайних запобіжних заходів Binance тимчасово призупинила прийом та виведення коштів на час проведення перевірок безпеки, скасувала авторизацію адреси, що зазнала впливу, залучила правоохоронні органи та партнерів з аналізу блокчейну для відстеження та повернення коштів.

За даними аналітичної компанії TRM Labs, передає Incrypted, основну частину коштів було викрадено приблизно за 20 хвилин.

Найбільші втрати припали на Ethereum — близько 3,79 млрд дол. Ще 1,47 млрд дол вивели в біткоїні та приблизно 628 млн дол — у мережі Tron. Атака також зачепила XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Avalanche та інші мережі.

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