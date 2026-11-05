Злам Binance спонукав регуляторні органи США перевірити банківські системи

Регуляторні органи США зв'язалися з банками, щоб перевірити, чи не мають їхні системи вразливостей, після зламу Binance минулого тижня на суму 6,3 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами кількох джерел, обізнаних із ситуацією, представники Федеральної резервної системи та Управління контролера валюти почали звертатися до банків у понеділок вранці, запитуючи про будь-яку незвичайну активність або перебої в наданні послуг.

Банки вивчають хакерську атаку на Binance, яку вважають найбільшим фінансовим пограбуванням в історії, а також проводять діагностику своїх систем, щоб переконатися, що вони готові захиститися від подібної атаки, як повідомляють Reuters дві окремі особи, обізнані з цими заходами.

За словами одного з джерел, вже через кілька годин після атаки команда з кібербезпеки одного з найбільших банків США зв'язалася зі своїми колегами з Binance.

Ця команда працює над внутрішнім звітом, який стане підставою для перегляду банківських систем і, можливо, оновлення заходів з кібербезпеки. За словами джерела, поки що не ясно, чи буде банк вразливим до подібних тактик, які використовували хакери Binance.

У Binance заявили, що їм нічого не відомо про переговори між банкірами та регуляторними органами, а також про те, чи вплинула ця хакерська атака на американські банки.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з регуляторними органами по всьому світу, інформуючи їх про цей випадок порушення безпеки", — зазначив представник Binance.

Одне з осіб, обізнаних із ситуацією, зазначило, що найбільше занепокоєння викликає те, що моделі штучного інтелекту швидко розвиваються, що ускладнює банкам завдання встигати за хакерами. Він додав, що банки виділяють значні ресурси на перевірку та виправлення коду систем кібербезпеки.

Нагадаємо:

Користувачі криптобіржі Binance зняли 4,72 млрд дол. зі своїх рахунків, коли сервіс відновив роботу після зламу хакерами з Північної Кореї, які викрали криптовалюту на 6,3 млрд доларів.