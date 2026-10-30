Більшість аналітиків вважають Північну Корею відповідальною за кібератаку на Binance

Криптовалютні аналітики з ринку майже одноголосно дійшли висновку, що хакери з елітного північнокорейського підрозділу відповідальні за найбільшу кібератаку на криптовалютну біржу Binance.

Про це повідомляє CNN.

Компанія TRM Labs, що спеціалізується на відстеженні криптовалют, приписала цей злом елітному північнокорейському хакерському підрозділу, "ґрунтуючись на надійній інформації як з ланцюга, так і поза ним".

Pangolin Intelligence, ще одна компанія з відстеження блокчейнів, що базується в Сінгапурі, також заявила, що, на її думку, за крадіжкою стоїть північнокорейський хакерський підрозділ.

"Аналіз активності в ланцюгу, пов'язаної з цим хакерським нападом, та зіставлення її з інформацією, зібраною під час попередніх відомих інцидентів призвели до такого висновку. Я думаю, що гра в кота й мишу ще тільки-но почалася", — зазначив аналітик Pangolin Intelligence.

Цей аналітик додав, що Північна Корея, ймовірно, готова залучити мережу організацій, що займаються відмиванням грошей, щоб спробувати обміняти вкрадені кошти на готівку.

Chainalysis, ще одна компанія, що займається відстеженням криптовалют, заявила, що стежить за викраденими коштами, які "переміщуються через кілька блокчейнів", зокрема Bitcoin та Ethereum.

Представник Chainalysis повідомив CNN, що компанія має "високу впевненість" у тому, що за хакерською атакою стоїть Північна Корея.

Нагадаємо:

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки. Вона стала найбільшою в історії криптовалют. Зловмисники викрали понад 6 мільярдів доларів.