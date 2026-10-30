Binance почала повертати активи постраждалим від кібератаки користувачам

Криптовалютна біржа Binance, в якої хакери викрали понад 6 мільярдів доларів, почала повертати постраждалим користувачам їхні активи.

Про це Binance повідомила у мережі X.

"Binance розпочала процес повернення постраждалим користувачам їхніх активів", – говориться у дописі. Компанія публічно зобов'язалася покрити збитки за рахунок власних коштів.

Binance повідомляє, що співпрацює з правоохоронними органами, емітентами, компаніями, що спеціалізуються на аналізі блокчейнів, та партнерами в галузі "з метою відстеження, заморожування та повернення додаткових коштів".

Binance вже зарезервувала понад 6,34 млрд доларів із власних коштів для покриття збитків, пов'язаних із цим інцидентом. 5 млрд доларів із цих коштів вже знаходяться у вигляді саме тих токенів, які зазнали збитків.

"Ми завершуємо придбання решти суми, купуючи токени через ринкові та позабіржові канали. Ми робимо це, щоб забезпечити відповідність формату решти токенів та усунути будь-які дефіцити активів", – говориться у дописі.

Binance зауважує, що "цей крок може зайняти більше часу, оскільки деякі токени можуть мати низьку ліквідність, а позабіржові розрахунки також вимагають часу".

"Ми повідомимо про подальший прогрес, щойно це стане можливим", – пообіцяли у Binance.

Ці цифри не включають заморожені або захищені активи, які залишаються предметом триваючого відшкодування та перевірки.

Binance інформує також, що завдяки партнерам у галузі було заморожено 3 млрд доларів.

"Ми співпрацюємо з партнерами та правоохоронними органами для повернення заморожених активів. Ми продовжуватимемо використовувати ресурси компанії для покриття підтвердженого дефіциту та надаватимемо подальші перевірені оновлення у міру прогресу заходів з повернення коштів", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки. Вона стала найбільшою в історії криптовалют. Зловмисники викрали понад 6 мільярдів доларів.

Криптовалютні аналітики з ринку майже одноголосно дійшли висновку, що хакери з елітного північнокорейського підрозділу відповідальні за найбільшу кібератаку на криптовалютну біржу Binance.