Трейдери вивели $5 мільярдів з Binance після найбільшого криптозламу в історії

Користувачі криптобіржі Binance зняли 4,72 млрд дол. зі своїх рахунків, коли сервіс відновив роботу після зламу хакерами з Північної Кореї, які викрали криптовалюту на 6,3 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Біржа повідомила, що чистий відтік коштів становив близько 2,8% активів на платформі – це відносно скромний показник, який, на думку аналітиків, свідчить про те, що довіра клієнтів переважно збереглася.

Для порівняння, після краху Silicon Valley Bank у 2023 році зі стейблкоїну USDC компанії Circle за тиждень вивели близько 7 млрд доларів. Сама Binance опрацювала чистий відтік коштів у розмірі близько 6 млрд доларів протягом 72 годин після краху FTX у грудні 2022 року.

Крім того, обсяги торгів на криптовалютному ринку зросли. Пізніше Binance повідомила в Х, що після початкового сплеску обсяги виведення коштів зменшилися і стабілізуються.

Binance заявила, що покриває збитки коштом компанії та вже залучила 6 млрд дол. власних коштів, страхового фонду та резервів, відкладених на випадок зламів системи.

"Це поки що не спричинило широкомасштабної паніки чи масового, концентрованого виведення коштів", – каже Reuters Тім Сан, дослідник у HashKey Group, компанії з надання фінансових послуг у сфері цифрових активів.

Він зазначив, що побоювання щодо безпеки, ймовірно, вплинуть на те, скільки коштів маркет-мейкери, інституційні інвестори та інші інвестори виділятимуть на криптовалюти.

Читайте також Північнокорейський джекпот. Як із Binance викрали криптовалюту на 6 мільярдів доларів

Нагадаємо:

З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки.

Криптовалютні аналітики з ринку майже одноголосно дійшли висновку, що хакери з елітного північнокорейського підрозділу відповідальні за найбільшу кібератаку на біржу.

Станом на 1 листопада з біржі вивели 3,64 млрд дол.