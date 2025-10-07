Після п'ятирічної перерви Індія та Китай відновлюють авіасполучення

У жовтні Індія та Китай планують відновити пряме авіасполучення після перерви. Вона тривала п’ять років: спочатку через пандемію, потім – через політичну напруженість між двома країнами.

26 жовтня індійський лоукостер IndiGo відновить щоденні рейси між Колкатою на сході Індії та Гуанчжоу на півдні Китаю, говориться у повідомленні.

Інші маршрути, включаючи Делі – Гуанчжоу, будуть відкриті за умови отримання регуляторних дозволів та наявності слотів

Прямі рейси призупинили ще з початком пандемії COVID-19 у 2020 році.

"Після послаблення пандемічних обмежень у всьому світі рейси між Індією та Китаєм так і не відновилися. Зокрема, це сталося через політичну напруженість, спричинену прикордонними суперечками та різким погіршенням двосторонніх відносин", – повідомляє сайт.

Увесь цей час між Індією та Китаєм здійснювалися рейси через треті країни (Сінгапур, Бангкок, Гонконг тощо), що збільшувало час та вартість подорожей. Повернення прямих рейсів скоротить час подорожі та потенційно знизить вартість авіаквитків.

Тепер рейси відновлюються, але обидві сторони стежитимуть за тим, якою буде завантаженість авіалайнерів тощо, перш ніж розширювати операції далі.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня президент Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрілися вперше відтоді, як Дональд Трамп повернувся до влади.

Як писало агентство Bloomberg, президент США підштовхнув давніх азійських суперників до більш глибокої співпраці в умовах економічних наслідків торгової війни США.

Моді оголосив про відновлення прямих авіарейсів між двома країнами, заявивши, що у відносинах за минулий рік ситуація стабілізувалася після відведення солдатів з точок напруження на кордоні.

Раніше повідомлялося, шр Китай та Індія хочуть поліпшити свої відносини, що є останнім знаком потепління між азіатськими суперниками, які прагнуть нормалізувати свої стосунки на тлі непередбачуваної торговельної політики США.