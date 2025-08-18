Мита США зближують давніх азійських ворогів – Індію та Китай

Китай та Індія хочуть поліпшити свої відносини, що є останнім знаком потепління між азіатськими суперниками, які прагнуть нормалізувати свої стосунки на тлі непередбачуваної торговельної політики США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Індії Субраманьяам Джайшанкар,

"Після важкого періоду в наших відносинах обидві країни тепер прагнуть рухатися вперед", - сказав він. "Різниця не повинна ставати суперечкою, а конкуренція - конфліктом", - додав він.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І також зустрінеться з радником з національної безпеки Індії Аджітом Довалом, щоб обговорити прикордонний конфлікт між двома країнами, перед тим як зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді у вівторок.

Візит Ваня і його зустрічі визначатимуть тон для двосторонніх переговорів президента Китаю Сі Цзіньпіна з Моді пізніше цього місяця на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Це буде перший візит Моді до Китаю за сім років.

Відносини між азіатськими сусідами погіршилися після кривавого прикордонного зіткнення п'ять років тому, але останнім часом вони поступово поліпшуються.

Пекін послабив обмеження на експорт сечовини, Нью-Делі відновив туристичні візи для китайських громадян, а кілька індійських компаній шукають партнерства з китайськими підприємствами для укладення угод, зокрема у сфері передачі технологій, повідомляє Bloomberg News.

Мита президента США Дональда Трампа на експорт обох країн, а також погрози покарати Індію за купівлю російської нафти, додають терміновості до нормалізації відносин. Трамп наклав мита в розмірі 50% на закупівлю Індією російської нафти, що може значно вдарити по багатьом індійським експортерам.

Торговий радник Трампа Пітер Наварро назвав закупівлі Індією російської нафти "опортуністичними і глибоко згубними" для зусиль із зупинки війни Москви в колонці для Financial Times у понеділок.

Нагадаємо:

Запланований візит американських торговельних парламентерів до Нью-Делі з 25 до 29 серпня скасовано, що затримує переговори щодо пропонованої торговельної угоди.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.