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Підвищення акцизів та зборів збільшили надходження до держбюджету – нардеп

Андрій Муравський — 16 червня, 13:57
Підвищення акцизів та зборів збільшили надходження до держбюджету – нардеп
Getty Images

Значна інфляція, підвищення акцизів і військового збору, мобілізаційні вимоги до зарплат стали причиною збільшення надходження до фонду держбюджету за платежами, що адмініструє Державна податкова служба.

Про це у Telegram написала член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"За 5 місяців 2025 року надходження до загального фонду держбюджету за платежами, що адмініструє ДПС, більше ніж вдвічі перевищили показники за аналогічний період 2021 (передвоєнного) року, а також майже на 50 % більше, ніж у середньому за 5 місяців 2022 – 2024 років. Проте причини цього зростання податкова не повідомила", – написала вона.

За її словами, саме значна інфляція, зміни у законодавстві щодо підвищення акцизів/ військового збору, мобілізаційні вимоги до зарплат є цими причинами.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що місцеві бюджети України зростають: за перші п’ять місяців 2025 року надходження сягнули майже 201 мільярда гривень, що на 18,4% більше, ніж за січень – травень минулого року.

Основними джерелами наповнення стали податок на доходи фізичних осіб (112,1 млрд грн (+ 20,2 % до показника минулого року), єдиний податок – 35,4 млрд грн (+ 13,5 %), податок на прибуток підприємств – 17,7 млрд грн (+ 21,1 %).

Тим часом Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, бо цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони.

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Підвищення акцизів та зборів збільшили надходження до держбюджету – нардеп
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