Бюджет-2027: уряд пропонує збільшити фінансування програми "єОселя"

Проєкт Держбюджету на 2027 рік передбачає 85 млрд гривень, більше половини коштів уряд хоче спрямувати на фінансування програми пільгової іпотеки "єОселя".

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. У проєкті пропонується виділити на житлову політику майже 85 млрд гривень. Це на 38 млрд більше, ніж закладалось у бюджеті на поточний рік.

"Більше половини зазначених коштів пропонується направити на фінансування програми пільгової іпотеки "єОселя", – зазначила Шуляк.

"Ці кошти надважливі у контексті того, що у країні стартує масштабна житлова реформа, старт якої розпочався з ухвалення рамкового законопроєкту "Про основні засади житлової політики. Наразі готуються і наступні документи. Зокрема, законопроєкт про фонд соціального житла", — зазначила Шуляк.

Найбільшу частку, а саме 45 млрд гривень, планують спрямувати на забезпечення громадян житлом за програмою єОселя через кошти Укрфінжитло, що на 27,9 млрд гривень більше, ніж у 2026 році.

Ще 24,4 млрд гривень у 2027-му передбачено на житлові програми "єВідновлення", компенсації та субвенцію.

Шуляк додала, що на компенсацію житла ветеранам з інвалідністю I та II груп у бюджеті закладено 6,9 млрд гривень у 2027-му. На компенсацію за знищене війною житло через спеціальний фонд "HOME" передбачено 5,5 млрд гривень наступного року.

На житло для військових пропонують спрямувати 2,4 млрд гривень. Ще 0,7 млрд гривень запланували на фінансування Фонду енергоефективності у 2027-му (зокрема, на співфінансування підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих осель).

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, його передали на розгляд Верховній Раді.

Державна іпотечна програма "єОселя" із 17 липня оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки.