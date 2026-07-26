Російські маркетплейси зняли з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА

Російський маркетплейс "Мегамаркет" слідом за Wildberries та Ozon змінив умови для продавців: платформа Сбербанку зняла з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА.

Про це пише російське "Можем объяснить".

Маркетплейс "Мегамаркет" (належить Сбербанку) слідом за конкурентами змінив умови договору з продавцями, суттєво розширивши перелік обставин непереборної сили.

Компанія вказала, що не буде нести відповідальності за втрату або пошкодження товарів, якщо вони сталися внаслідок застосування озброєнь, військової техніки, безпілотників, боєприпасів, а також внаслідок обстрілів і вибухів.

Раніше в переліку форс-мажорних обставин були тільки загальні категорії — наприклад, стихійні лиха, військові дії та рішення органів влади (на скріншоті "МО" — діюча та майбутня версія оферти). Нові правила набудуть чинності 8 серпня.

"Після серії атак українських безпілотників на склади Wildberries найбільші російські маркетплейси почали переписувати свої оферти. Wildberries, Ozon та "Яндекс.Маркет" оновили правила для продавців, відмовившись від обов'язку компенсувати їм втрату або пошкодження товару, якщо причиною стали військові дії, зокрема удари безпілотників", – говориться у публікації.

Багато продавців отримали компенсації, які виявилися в десятки і навіть сотні разів меншими за вартість втраченого товару, говориться у публікації.

Підприємці публікували виплати в 2–15 тисяч рублів при втраті на сотні тисяч рублів, скаржилися на неможливість вивезти навіть уцілілий товар з інших складів і критикували пропозицію маркетплейса відновлювати бізнес за допомогою пільгових кредитів замість гарантованих виплат.

Нагадаємо:

18 липня безпілотники атакували місто Котовськ Тамбовської області РФ. Внаслідок чого там сталась пожежа в логістичному центрі Wildberries.

Раніше повідомлялося, що у російському Краснодарі та Невинномиську Ставропольского краю внаслідок атаки безпілотників у ніч на 22 липня горять великі логістичні центри Wildberries.

24 липня повідомлялося, що в окупованому Криму третю ніч поспіль лунають вибухи, соцмережі повідомляють про прильоти внаслідок атак дронів у різних містах, зокрема по складу Wildberries у Сімферополі.

Після атак українських безпілотників на склади Wildberries маркетплейс видалив тег "Все для СВО", за яким раніше знаходилися більше двохсот тисяч товарів.