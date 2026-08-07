Черговий маркетплейс відмовився відшкодовувати росіянам збитки, якщо його атакують дрони

Ілюстративне фото. Склад маркетплейсу Wildberries у вогні після атаки дронів

"Магніт Маркет" – маркетплейс торгової мережі "Магніт" – звільнив себе від відповідальності за невиконання зобов'язань при ударах безпілотників та ракетних атаках.

Про це повідомляє російське медіа "Вьорстка".

Маркетплейс оновив агентський договір – нова редакція набула чинності 1 серпня. Це превентивна дія, оскільки об'єкти цього маркетплейсу ще не атакували.

В оферту додали пункт, згідно з яким "Магніт Маркет" не несе відповідальності за втрату, нестачу, пошкодження чи псування товарів, якщо вони спричинені "обставинами непереборної сили".

Серед таких обставин — військові, бойові, оборонні чи контртерористичні дії ("незалежно від оголошення війни, території та сторони, яка вчинила такі дії").

Також маркетплейс звільняється від компенсації у разі "інших надзвичайних та неупереджених обставин, які не залежать від волі сторін":

Сюди належать, зокрема, "застосування або падіння безпілотних літальних апаратів, ракет, боєприпасів і засобів протипровітряної оборони, обстріли, вибухи, диверсії" тощо.

При цьому порушенням зобов'язань не вважатимуться "необхідні та пропорційні дії" працівників маркетплейсу та екстрених служб щодо переміщення або знищення товарів "для запобігання більшим збиткам".

Раніше змінили умови оферти та зняли з себе відповідальність при атаках маркетплейси Wildberries, Мегамаркет, Ozon та Яндекс Маркет.

Нагадаємо:

Раніше російський маркетплейс "Мегамаркет" змінив умови для продавців: платформа Сбербанку зняла з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА. Також оферти змінили Wildberries, Ozon та Яндекс Маркет.