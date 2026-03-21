Чернігів повністю знеструмлено через російські обстріли
Чернігів залишився повністю без світла через російські удари по енергетичній інфраструктурі, на Чернігівщині через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується.
Джерело: пресслужба Чернігівської міської ради, "Укрзалізниця"
Дослівно: "Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області). Усі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення".
Деталі: Як повідомили в "Укразалізниці", через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується на Чернігівщині.
Зокрема, затримуються:
- №6301 Ніжин – Чернігів;
- №6449 Конотоп – Ніжин;
- №6302 Чернігів – Ніжин;
- №6452 Ніжин – Конотоп;
- №886 Славутич – Київ-Волинський;
- №6101 Путивль – Конотоп;
- №6541 Кролевець – Конотоп.
- №6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;
- №6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;
- №6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.
