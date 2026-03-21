Чернігів повністю знеструмлено через російські обстріли

Андрій Муравський — 21 березня, 09:50
Чернігів залишився повністю без світла через російські удари по енергетичній інфраструктурі, на Чернігівщині через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується.

Джерело: пресслужба Чернігівської міської ради, "Укрзалізниця"

Дослівно: "Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області). Усі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення".

Деталі: Як повідомили в "Укразалізниці", через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується на Чернігівщині.

Зокрема, затримуються:

  • №6301 Ніжин – Чернігів;
  • №6449 Конотоп – Ніжин;
  • №6302 Чернігів – Ніжин;
  • №6452 Ніжин – Конотоп;
  • №886 Славутич – Київ-Волинський;
  • №6101 Путивль – Конотоп;
  • №6541 Кролевець – Конотоп.
  • №6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;
  • №6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;
  • №6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.

Нагадаємо:

У ніч на 21 березня противник атакував 154 БпЛА, близько 90 із яких – "Шахеди".

Російські війська в ніч на 20 березня атакували дронами нафтогазові об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.

В "Укрзалізниці" попередили про можливі зміни на Сумщині та Чернігівщині
Чернігів отримав від Словаччини 26 генераторів

Останні новини