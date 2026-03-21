Чернігів повністю знеструмлено через російські обстріли

Чернігів залишився повністю без світла через російські удари по енергетичній інфраструктурі, на Чернігівщині через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується.

Джерело: пресслужба Чернігівської міської ради, "Укрзалізниця"

Дослівно: "Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області). Усі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення".

Деталі: Як повідомили в "Укразалізниці", через відсутність напруги в контактній мережі низка поїздів затримується на Чернігівщині.

Зокрема, затримуються:

№6301 Ніжин – Чернігів;

№6449 Конотоп – Ніжин;

№6302 Чернігів – Ніжин;

№6452 Ніжин – Конотоп;

№886 Славутич – Київ-Волинський;

№6101 Путивль – Конотоп;

№6541 Кролевець – Конотоп.

№6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин;

№6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин;

№6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.

