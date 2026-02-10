В Україні вже експлуатується 1,4 ГВт газової генерації

В Україні від початку повномасштабного вторгнення введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової генерації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Станом на початок лютого в Україні введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації - 1,1 ГВт приєднані до електричних мереж та 0,3 ГВт встановлені для забезпечення власних потреб. Лише у січні цього року в Україні введено 192 МВт нових потужностей", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, майже 60% наявних потужностей побудували приватні інвестори, решту - державні та комунальні підприємства за власні кошти та з використанням міжнародної донорської допомоги.

В межах Фонду підтримки енергетики у громадах, зокрема прифронтових, реалізовані проєкти сумарною потужністю в 196 МВт.

"Наразі на різних стадіях реалізації знаходиться близько 3 ГВт нових проєктів. Ключова ціль на цей рік - повністю покрити споживання об'єктів критичної інфраструктури у кожному регіоні розподіленою генерацією", – заявили в Міненерго.

У підготовлених змінах до Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року Міненерго визначило цільові потреби у 2,2-2,7 ГВт додаткових гарантованих генеруючих потужностей із розділенням їх за кожним регіоном.

