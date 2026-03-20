Енергетики розповіли, скільки будуть застосовувати графіки відключень у суботу 21 березня

Графіки погодинних відключень для споживачів 21 березня будуть застосовуватися в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

Графіки обмеження потужності для бізнесу також діятимуть з 08:00 до 22:00.

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо:

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях 20 березня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.