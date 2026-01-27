Підприємці реструктуризували та погасили мільярд гривень кредитів збанкрутілим банкам

Від початку повномасштабного вторгнення суб'єкти господарювання реструктуризували та погасили понад мільярд гривень заборгованості банкам, які ліквідуються.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Програми реструктуризації кредитів – це інструмент, який дозволяє знайти баланс між інтересами банків, що ліквідуються, та можливостями бізнесу. Для позичальників це шанс зберегти операційну діяльність і поступово виконувати зобов'язання, а для Фонду – реальні надходження для розрахунку з кредиторами", – зазначила директорка департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

Загалом з 2022 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються ФГВФО, склала 1436,5 млн грн.

"На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу", – зазначають у ФГВФО.

Серед переваг реструктуризації боргу для позичальників – збереження позитивної кредитної історії, можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору та судових справ щодо стягнення заборгованості, говориться у повідомленні.

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року, нагадують у ФГВФО.

Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн – для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн – для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців – ставка 0,1% річних, 19-24 місяці – 3%, більше двох років – 5%.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.

