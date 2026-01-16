Фонд гарантування оновив списки боржників неплатоспроможних банків

Фонд гарантування повідомляє про оновлення списку боржників неплатоспроможних банків на офіційному вебсайті.

Про це інформує ФГВФО.

"До списку включено всіх позичальників, які не є керівниками та колишніми акціонерами неплатоспроможних банків і станом на 1 січня 2026 року не виконали зобов'язання з повернення боргів відповідно до судових рішень", – говориться у повідомленні.

Погашення позичальниками заборгованості є одним із джерел надходжень, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банків, нагадує ФГВФО.

"Позичальники можуть запобігти судовому позову та стягненню боргу в примусовому порядку шляхом погашення заборгованості за кредитам відповідно до умов кредитних договорів або за програмами реструктуризації Фонду", – визначено у повідомленні.

Відповідно до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відомості про боржників, які прострочили виконання зобов'язань перед неплатоспроможним банком, перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю, застерігає ФГВФО.

"Фонд складає та оприлюднює списки боржників з дотриманням вимог статті 6 Закону України "Про доступ до судових рішень", і вони містять інформацію, оголошену прилюдно при проголошенні судом судових рішень", – говориться у повідомленні.

Дані оновлюються щоквартально. Кошти від управління та продажу активів банків, що ліквідуються фондом, спрямовуються кредиторам цих банків у черговості, визначеній законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо:

Упродовж 2025 року через систему "Прозорро.Продажі" було успішно реалізовано активи десяти банків, що ліквідуються. Аукціони з продажу активів банків принесли майже 1,5 млрд грн.

Минулого року суди задовольнили два позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти Росії, усього наразі ФГВФО виграв три позиви проти країни-агресора.