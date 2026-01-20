За рік вкладникам банків, що ліквідуються, виплатили 352,8 мільйона гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розрахувався з усіма вкладниками банків, які виводять з ринку після 24 лютого 2022 року – ідеться про вкладників, щодо яких настали строки гарантованих виплат.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, які звернулись по належні їм виплати", – говорится у повідомленні.

У 2025 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 352,8 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Протягом грудня фонд виплатив вкладникам 68,4 млн грн.

Найбільші суми минулого року отримали вкладники АТ "КОМІНВЕСТБАНК" та АТ "РВС БАНК", при виведенні з ринку яких строки виплат припали саме на цей період. Зокрема, клієнтам неплатоспроможного "РВС БАНКУ" було перераховано 96,6 млн грн, або 100% сум гарантованого Фондом відшкодування.

"Фонд гарантування вкладів здійснює безперервні та своєчасні виплати вкладникам банків, що виводяться з ринку, навіть у період пікового навантаження. У 2025 році найбільше коштів відшкодовано вкладникам АТ "КОМІНВЕСТБАНК" та АТ "РВС БАНК", щодо яких за законодавством настали строки гарантованих виплат", — повідомив заступник директора-розпорядника фонду Роман Козій.

Водночас фонд не лише дотримується встановлених строків, а й розпочинає виплати раніше — на 12-15-й робочий день з початку виведення банку з ринку, забезпечуючи 100-відсоткові виплати за банківськими вкладами відповідно до законодавства під час воєнного стану, зазначив він.

Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

ФГВФО нагадує, що гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок "Дія", через онлайн-сервіси та безпосередньо у відділеннях банків-агентів Фонду.

Нагадаємо:

Раніше Фонд гарантування повідомив про оновлення списку боржників неплатоспроможних банків на офіційному вебсайті.

Упродовж 2025 року через систему "Прозорро.Продажі" було успішно реалізовано активи десяти банків, що ліквідуються. Аукціони з продажу активів банків принесли майже 1,5 млрд грн.

Минулого року суди задовольнили два позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти Росії, усього наразі ФГВФО виграв три позиви проти країни-агресора.