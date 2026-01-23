ФГВФО за рік виплатив кредиторам понад 3,7 мільярда гривень

У 2025 році неплатоспроможні банки погасили спрямували 3,7 мільярда гривень вимог кредиторів, з них близько 1,5 мільярда гривень було перераховано державі.

Про це інформує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Протягом 2025 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 3,7 млрд грн", – говориться у повідомленні.

З цих коштів близько 1,5 млрд грн АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк"), що ліквідується ФГВФО, перерахував ДП "Національний фонд інвестицій України" як кредитору дев'ятої черги.

Згідно з рішенням РНБО у травні 2022-го Фонд замінив "материнські" структури російських банків в реєстрі кредиторів на державу Україна. Тобто зараз держава – і кредитор 9-ї черги, і акціонер цих банків, пояснює ФГВФО.

Ще понад 1,1 млрд грн отримали кредитори 7-ї черги (зокрема юрособи-клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами).

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн – Національному банку України.

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається переважно внаслідок продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розрахувався з усіма вкладниками банків, які виводять з ринку після 24 лютого 2022 року – ідеться про вкладників, щодо яких настали строки гарантованих виплат.

Раніше Фонд гарантування повідомив про оновлення списку боржників неплатоспроможних банків на офіційному вебсайті.

Упродовж 2025 року через систему "Прозорро.Продажі" було успішно реалізовано активи десяти банків, що ліквідуються. Аукціони з продажу активів банків принесли майже 1,5 млрд грн.

Минулого року суди задовольнили два позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти Росії, усього наразі ФГВФО виграв три позиви проти країни-агресора.