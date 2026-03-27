Російські нафтові компанії можуть оголосити форс-мажор через атаки на балтійські порти

Російські виробники нафти можуть оголосити форс-мажор через атаки на балтійські порти

Російські нафтові компанії попередили покупців, що вони можуть оголосити форс-мажор щодо поставок з основних портів Балтійського моря, оскільки Україна продовжує атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

Про це в п'ятницю пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За їх даними, 27 березня українські безпілотники атакували порт в Усть-Лузі, де ще триває пожежа, спричинена попереднім ударом у середу.

Завантаження нафти в порту було призупинено з середи, при цьому офіційного терміну відновлення експорту адміністрація порту не надала.

Одне з джерел повідомило, що завантаження нафти з термінала в Усть-Лузі можуть відновити не раніше середини квітня.

Приморськ, ще один великий російський порт на Балтійському морі, також постраждав під час нещодавніх атак, хоча у четвер він частково відновив завантаження нафти та палива.

Олександр Дрозденко, губернатор північно-західної Ленінградської області, де розташовані обидва порти, у п'ятницю повідомив у Telegram, що з 22 березня регіон зазнає "безпрецедентних" атак дронів.

Нагадаємо:

Як повідомлялося 27 березня, безпілотники третю ніч поспіль атакували об'єкти Ленінградської області Росії.

У ніч на 26 березня безпілотники атакували Ленінградську область РФ, де розташований НПЗ "Киришинафтооргсінтез". Він зупинив усі операції після атаки українських безпілотників, що спричинила там пожежу.

Також у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

23 березня після атаки росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Ленінградську область, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.

Внаслідок цих атак, а також захоплення танкерів та зупинки трубопроводу "Дружба", Росія втратила понад 40% експортних потужностей нафти.