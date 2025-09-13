Судно "Scanlark", яке Німеччина підозрює у шпигуванні, не може вийти з порту

Німецька поліція не заарештувала судно "Scanlark", екіпаж якого підозрює у шпигуванні. Проте, навігаційні системи були вилучені, тож судно визнали непридатним до плавання і воно залишиться в Німеччині до встановлення нового та завершення перевірок безпеки.

Про це пише видання "NL Times".

"7 вересня в шлюзі в Кілі на борт 74-метрового судна піднялися 40 співробітників спецпідрозділу німецької поліції, які провели обшук. На борту знаходилися п’ятеро русомовних чоловіків, а також камери кругового огляду і GPS-антени. Влада вилучила підозрілі предмети та розпочала розслідування у справі про можливу шпигунську діяльність та підготовку саботажу", – говориться у повідомленні.

За даними німецької прокуратури, "Scanlark" може бути не звичайним вантажним судном, а розвідувальним кораблем.

Повідомляється, що 26 серпня з його палуби був запущений дрон, який пролетів над німецьким фрегатом на військово-морській базі в Кілі та зробив знімки військових об'єктів.

Як повідомлялося, судно експлуатується естонською компанією Vista Shipping Agency. Воно зареєстроване у Сент-Вінсенті і Гренадині. З 2009 року судно регулярно проходить через Північний і Балтійський канали.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що німецькі спеціальні сили обшукали вантажне судно в Кільському шлюзі: раніше з нього був запущений розвідувальний дрон.

До того, як судно прибуло до гавані Кіля, безпілотник, з нього, пролетів над військовим кораблем, щоб вести спостереження та зробити фотографії, писало видання Der Spiegel.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, які США та їхні союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну частину Німеччини.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.

Найбільший порт Європи, Роттердам, готується до потенційного конфлікту з Росією, резервуючи місця для суден з військовими вантажами і плануючи, куди перенаправляти вантажі, якщо почнеться війна.

Тим часом Данія почала використовувати на Балтійському морі морські дрони, які на тлі зростаючої загрози гібридних атак з боку Росії, допоможуть захистити підводну інфраструктуру та спостерігати за судами.