She Drives: перші учасниці проєкту знайшли роботу

Майже 40 жінок - учасниць проєкту She Drives - отримали водійське посвідчення категорії D (автобуси), працевлаштовано десятьох із них.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, передає Укрінформ.

"Станом на 16 липня участь у проєкті з підготовки та працевлаштування водійок автобусів беруть 100 жінок. З них близько 60 проходять навчання на різних етапах, майже 40 жінок уже отримали посвідчення категорії D, деякі ще проходять співбесіди з компаніями. Десять уже працевлаштовані", - сказав Деркач.

За його словами, міжнародні партнери проєкту вже підтвердили намір продовжити пілот до кінця року і збільшити кількість жінок, які хочуть навчитися керувати великими автобусами.

Також Деркач повідомив про відновлення проєкту з підготовки водійок-далекобійниць, який поставили на паузу через призупинення фінансування в січні 2025 року.

"USAID припинив фінансування, нам довелося цю ініціативу поставити на паузу. Але ми вже її відновили після того, як її підхопив проєкт ООН - Жінки в Україні. Вони нам допомогли з дофінансуванням саме тієї частини проєкту, який зупинився. І на сьогодні ми вже завершуємо навчання жінок", - розповів заступник міністра.

За його інформацією, зі 120 відібраних учасниць проєкту вже 63 отримали посвідчення категорії С/CE. Після відновлення програми навчання ті жінки, які захочуть повернутися до проєкту, зможуть це зробити. Станом на січень 2025 року було працевлаштовано понад 20 учасниць програми.

Нагадаємо:

В Україні на ринку вантажних перевезень не вистачає до 40 тисяч водіїв.