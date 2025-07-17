She Drives: первые участницы проекта нашли работу

Почти 40 женщин - участниц проекта She Drives - получили водительское удостоверение категории D (автобусы), трудоустроены десять из них.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач, передает Укринформ.

"По состоянию на 16 июля участие в проекте по подготовке и трудоустройству водителей автобусов принимают 100 женщин. Из них около 60 проходят обучение на разных этапах, почти 40 женщин уже получили удостоверение категории D, некоторые еще проходят собеседования с компаниями. Десять уже трудоустроены", - сказал Деркач.

По его словам, международные партнеры проекта уже подтвердили намерение продолжить пилот до конца года и увеличить количество женщин, которые хотят научиться управлять большими автобусами.

Также Деркач сообщил о возобновлении проекта по подготовке водительниц-дальнобойщиц, который поставили на паузу из-за приостановления финансирования в январе 2025 года.

"USAID прекратил финансирование, нам пришлось эту инициативу поставить на паузу. Но мы уже ее возобновили после того, как ее подхватил проект ООН - Женщины в Украине. Они нам помогли с дофинансированием именно той части проекта, который остановился. И на сегодня мы уже завершаем обучение женщин", - рассказал заместитель министра.

По его информации, из 120 отобранных участниц проекта уже 63 получили удостоверение категории С/CE. После возобновления программы обучения те женщины, которые захотят вернуться к проекту, смогут это сделать. По состоянию на январь 2025 года было трудоустроено более 20 участниц программы.

Напомним:

В Украине на рынке грузовых перевозок не хватает до 40 тысяч водителей.