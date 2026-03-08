Суд не дозволив повернути Міністерству оборони їдальню в Ужгороді

Господарський суд Закарпатської області не задовольнив позов прокуратури про повернення Міністерству оборони їдальні в Ужгороді, яку орендує ТОВ "Еквіталь".

Про це свідчить рішення суду від 5 березня.

Йдеться про приміщення їдальні "літ. А" загальною площею 307,1 кв. м за адресою: Ужгород, пл. Пушкіна, 2 (тепер сквер Лаборця, 2).

Воно належить Міністерству оборони та перебуває на балансі філії "Західна" Концерну "Військторгсервіс". Регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинських областях передало їдальню в тимчасове користування ТОВ "Еквіталь" за договором оренди у 2021 році.

За даними прокуратури, "Еквіталь" не використовує приміщення за жодним цільовим призначенням, внаслідок чого санітарно-технічний стан цього приміщення системно погіршується, а Міноборони та ФДМУ позбавлені можливості самостійно запобігати його подальшому руйнуванню та занепаду.

Крім того, їдальня, яка перебуває у держвласності, необхідна для забезпечення ефективного виконання завдань оборони, однак перебування приміщення в оренді ТОВ "Еквіталь" унеможливлює його використання для потреб Збройних Сил України.

Тому прокурор Юлія Малик просила розірвати договір оренди та повернути їдальню.

Як зауважив суд, звіт, який фіксує незадовільний санітарний стан їдальні, не підтверджує, що підприємство умисно її руйнує.

Щодо критичної необхідності використання приміщення для забезпечення діяльності ЗСУ, як це передбачено законами та умовами воєнного стану, то суд звернув увагу, що такої підстави розірвання договору оренди в угоді не міститься та такі аргументи прокурора зазначені без посилання на докази. А твердження прокурора про те, що їдальня на даний час необхідна для потреб оборони, є загальними та не містять конкретних фактів чи обґрунтувань, які свідчили б про підстави розірвання договору.

Як з'ясувалося, "Еквіталь" сплачує оренду та постійно укладає угоди страхування приміщення. Суд не отримав даних про настання страхового випадку, а прокурор, вказуючи, що орендар не забезпечує збереження орендованого майна, не вказав суми шкоди, завданої їдальні підприємством.

В результаті суддя Андрій Худенко відмовив в задоволенні позову прокуратури.

Згідно з даними youcontrol, засновниками столичного ТОВ "Еквіталь" є Василь Леспух з Чернігівської області та Володимир Литвиненко з Черкаської області, керівник - Нікіта Литвиненко. Основний вид дільності компанії - неспеціалізована оптова торгівля.

