Прокуратура не змогла відсудити гроші у компанії, яка очищала русло Десни

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури про стягнення 3,94 млн грн з ТОВ "Семар Поділля", яка очищала русло річки Десна.

Про це свідчить рішення суду від 11 лютого.

У кінці 2017 року департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації за результатами тендеру замовив "Семар Поділля" реконструкцію берегозакріплювальних споруд з очищення русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт Стрижавка за 3,94 млн грн.

За даними прокуратури, договір укладено за підсумками тендеру, результати якого було спотворено антиконкурентними узгодженими діями "Семар Поділля" та ФОП Лариса Бабій (у 2023 році Антимонопольний комітет оштрафував приватну фірму на 68 тис грн), тому угода повинна бути визнаною недійсною, оскільки суперечить інтересам держави та суспільства, а кошти - повернуті.

Водночас суд встановив, що лише сам факт вчинення "Семар Поділля" та підприємицею антиконкурентних узгоджених дій під час участі у закупівлі, встановлений рішенням АМКУ, не є підставою для визнання договору недійсним.

Крім того, суд дійшов висновку, що прокурор не аргументував, як саме угода суперечить інтересам держави та суспільства, а також не довів, що внаслідок укладення договору держава понесла майнову шкоду, переплатила кошти або отримала роботу неналежної якості. Тому у позові відмовив.

Прокуратуру представляв Скляр Д.Ю.

Власником та керівником ТОВ "Семар Поділля" є Андрій Мокрецов.

