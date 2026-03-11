Стало відомо, коли в закладах Києва запрацюють літні майданчики

Відповідно до рішення Комісії з питань розміщення тимчасових споруд, підприємці Києва зможуть розпочати роботу літніх майданчиків уже з 15 березня.

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю Київської міської ради.

Комісія ухвалила рішення після звернення громадської спілки "Українська ресторанна асоціація" щодо можливості розпочати роботу літніх майданчиків для харчування раніше.

Йдеться про розміщення літніх майданчиків виключно у форматі вуличних меблів – столів, стільців та інших елементів, що створюють комфорт для відвідувачів на свіжому повітрі.

"Зауважимо, що такий формат не передбачає встановлення додаткових конструкцій. Зокрема, не йдеться про помости, огорожі, навіси чи інші елементи, що змінюють простір навколо закладу", – наголосили в ДТК.

