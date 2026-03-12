Прокурори викрили переплату 1,5 мільйона гривень за "копіпаст" проєкту укриття

На Харківщині прокурори викрили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на облаштування шкільного укриття.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у червні 2023 року мешканець Полтави — директор кількох товариств з обмеженою відповідальністю — уклав зі школою у селищі Нова Водолага Харківського району договір.

Угода стосувалася виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва бомбосховища на суму майже 2 млн гривень.

Однак замість розробки нового проєкту керівник ТОВ скопіював раніше створену документацію для укриття ліцею в Харкові і видав її за нову.

Надалі директор підприємства підписав і подав замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт, на підставі якого отримав обумовлену суму коштів.

Судова експертиза підтвердила, що виготовлена документація містить ознаки повторного використання за іншим договором, тому вартість проєктних робіт мала бути значно нижчою — близько 500 тис. гривень.

Внаслідок цих злочинних дій державі завдано збитків на суму майже 1,5 млн гривень.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова директору підприємства повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, поєднаного зі службовим підробленням.

Нагадаємо:

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.

На Дніпропетровщині поліція викрила злочинну групу, яка привласнила майже сім мільйонів гривень на ремонтах шкільних укриттів.

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.