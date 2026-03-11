Київ витратить 65 мільйонів на оздоблення парку та мосту на Оболоні

Комунальне обʼєднання "Київзеленбуд" третього березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Євротехнології Груп" ремонт парку в Оболонському районі столиці за 65,22 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".

Місто у 2026 році має виконати капітальний ремонт південно-західної частини парку по вулиці Прирічній на Оболоні.

Йдеться про північну частину берега Оболонської затоки. Зокрема влаштують пішохідний міст, підземну насосну станцію, полив, освітлення, покриття, водозабірну свердловину, відеоспостереження, електропостачання, МАФи та озеленення.

В договорі строк виконання до кінця року, а в графіку – до кінця червня.

Як повідомляє "Київзеленбуд", від початку повномасштабного вторгнення "Київзеленбуд" уклав угод про реконструкцію та капітальний ремонт парків, скверів і зелених зон на 632,72 млн грн (без розірваних угод).

Найбільша сума 13,60 млн грн припадає на конструкції пішохідного моста українського виробництва з декоративним оздобленням та підсвіткою по 887 тис грн/т із доставкою.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 складає 37 860 грн.

Нагадаємо:

У травні 2024 року у Києві відкрили пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів, кошти на будівництво якого виділили Метрополія Великого Парижа, уряд Тайваню та забудовниця Владислава Молчанова. Благоустрій острова профінансували з міського бюджету.