Переможець аукціону "підтвердив наміри" придбати "Квант"

Переможець аукціону з приватизації 73,3% державного пакету акцій заводу "Квант" підписав протокол торгів, тим самим підтвердивши намір придбати актив.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Аукціон відбувся в електронній торговій системі Прозорро.Продажі та завершився з результатом у 401,5 млн грн. Стартова ціна становила 173 млн грн", – нагадує міністерство..

"Завод "Квант" отримав шанс мати нового власника – це ще один приклад прозорої приватизації активів, які держава не використовує. За актив змагалися 5 учасників, у результаті чого ціна зросла більш ніж удвічі", – зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Вона підкреслила, що сума, за яку буде приватизовано київський завод, "стане значним поповненням бюджету".

"Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету", – зазначили у Мінекономіки.

Відомо, що у аукціоні перемогло ТОВ "Дженерал Агро Трейд".

За даними у системі YouControl, компанія зареєстрована в 2018 році, директоркою та власницею вказана Ольга Іванова.

Forbes Ukraine повідомляв раніше, що до квітня цього року фірма належала Юрію Кириленку – директору низки компаній групи "Автек". Компанія зареєстрована на загальній системі оподаткування, але свідоцтво ПДВ було анульоване станом на 15 вересня 2025 року.

"Агро Трейд" напередодні аукціону змінила адресу з Харкова на Київ. Компанія не подавала фінансову звітність до податкових або статистичних органів щонайменше з 2020 року, – повідомило видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України продав державний пакет акцій розміром понад 73% у статутному капіталі АТ "Завод "КВАНТ".

Раніше повідомлялося, що у 1998 році "Завод "Квант" визнали банкрутом, але у 2011-му підприємство увійшло до складу "Укроборонпрому". У 2016 році Вищий господарський суд припинив справу про банкрутство. У 2018-му концерн повідомляв про спроби рейдерського захоплення заводу.

Раніше повідомлялося, що до 2010 року через брак державного замовлення були змушені зупинити виробництво 4 підприємства, а саме: Завод "Квант" (у 1998 році), Запорізький автомобільний ремонтний завод (у 2005 році), Рівненський автомобільний ремонтний завод (у 2009 році) та Український радіотехнічний інститут (у 2005 році).

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном "Укроборонпром" Фонду держмайна на приватизацію, виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері була зупинена до 2015 року, ще два не брали участь у держоборонному замовленні.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що портфель об’єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів, а у портфелі великої приватизації – 19 об’єктів.