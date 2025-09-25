ФДМУ більш, ніж вдвічі дорожче продав завод у Києві

Фонд державного майна України продав державний пакет акцій розміром понад 73% у статутному капіталі АТ "Завод "КВАНТ"

Про це ФДМУ повідомляє у Фейсбук.

"Команда ФДМУ провела успішний аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі АТ "Завод "КВАНТ". Торги проходили в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі", – зазначено у повідомленні.

Вартість пакета акцій у статутному капіталі у ході торгів зросла у 2,32 раза, повідомив ФДМУ. У торгах за об'єкт змагалося 5 учасників, що зумовило зростання вартості до фінальних — 401,5 мільйона гривень.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АГРО ТРЕЙД".

"Ми впевнені, що новий власник модернізує виробничі потужності та створить нові робочі місця. Кошти від продажу підуть на підтримку економіки та посилення обороноздатності країни", — наголосила в. о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило.

АТ "Завод "Квант" розташований в Голосіївському районі міста Києва. Серед ключових переваг — велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 1998 році "Завод "Квант" визнали банкрутом, але у 2011-му підприємство увійшло до складу "Укроборонпрому". У 2016 році Вищий господарський суд припинив справу про банкрутство. У 2018-му концерн повідомляв про спроби рейдерського захоплення заводу.

Раніше повідомлялося, що до 2010 року через брак державного замовлення були змушені зупинити виробництво 4 підприємства, а саме: Завод "Квант" (у 1998 році), Запорізький автомобільний ремонтний завод (у 2005 році), Рівненський автомобільний ремонтний завод (у 2009 році) та Український радіотехнічний інститут (у 2005 році).

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном "Укроборонпром" Фонду держмайна на приватизацію, виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері була зупинена до 2015 року, ще два не брали участь у держоборонному замовленні.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що портфель об’єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів, а у портфелі великої приватизації – 19 об’єктів