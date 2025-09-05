Фонд держмайна продає оборонний завод у Києві

Фонд держмайна виставив на аукціон контрольний пакет акцій заводу "Квант" — понад 73% статутного капіталу.

Про це повідомляє "КиївВлада".

Завод розташований у Києві.

Торги відбудуться 25 вересня у системі "Prozorro.Продажі", стартова ціна лота перевищує 172 млн грн.

Пропонується понад 13,9 мільйона акцій, що становить 73,28% статутного капіталу товариства. Стартова ціна — 172,96 мільйона гривень.

Підприємство у 1998 році було визнане банкрутом, але у 2011-му увійшло до складу "Укроборонпрому". У 2016 році Вищий господарський суд припинив справу про банкрутство. У 2018-му концерн повідомляв про спроби рейдерського захоплення заводу, пише"КиївВлада".

"Приватизація контрольного пакета може стати шансом для заводу отримати нові інвестиції та модернізацію. Для держави ж це спосіб залучити кошти до бюджету та підвищити прозорість управління оборонними активами", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до 2010 року через брак державного замовлення були змушені зупинити виробництво 4 підприємства, а саме: Завод "Квант" (у 1998 році), Запорізький автомобільний ремонтний завод (у 2005 році), Рівненський автомобільний ремонтний завод (у 2009 році) та Український радіотехнічний інститут (у 2005 році).

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном "Укроборонпром" Фонду держмайна на приватизацію, виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері була зупинена до 2015 року, ще два не брали участь у держоборонному замовленні.

Раніше повідомлялося, що єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод" продали на аукціоні за 123,3 млн грн.

Але до того, наприкінці травня ФДМУ повідомив, що "Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн, зазначивши, що це у 3,5 раза більше від стартової ціни.