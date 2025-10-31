Печерська РДА збудує шкільне укриття за космічними цінами – Наші гроші

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за результатами тендеру замовило ТОВ "Інтеграл Буд-Стандарт" будівництво шкільного укриття за 207,16 млн грн. Ймовірна переплата на будівельних матеріалах складає більше 11 млн грн.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші".

До кінця 2026 року на вулиці Джона Маккейна, 22а у Києві мають звести окреме підземне укриття для школи №181 імені Івана Кудрі, розраховане на 800 осіб. Його площа становитиме 74,6×37,8 м, говориться у повідомленні.

Будівництво передбачає демонтаж існуючих споруд і мереж у межах спортивної зони школи, зокрема, будівлі майстерні, спортивного обладнання, елементів освітлення та інженерних комунікацій. На їх місці зведуть укриття, дві підпірні стіни та трибуну на 210 місць.

Проєкт також включає оновлення благоустрою: відновлення асфальтового покриття проїздів, часткову заміну огорожі, облаштування бігових доріжок, майданчиків для гімнастики, волейболу, бадмінтону та універсального поля зі штучним газоном тощо.

Ймовірна переплата за будівельні матеріали складає більше 11 млн грн, підрахували "Наші гроші".

Так, у підсумковій відомості ресурсів бетон В20 (М250) замовили по 4 992 грн/куб. м (тут і далі ціни з ПДВ без доставки). "Гранд Бетон" продає його по 3 240-3 675 грн/куб. м, що на 26-35% дешевше. Група "Ковальська" пропонує бетон В20 по 3 240-4 131 грн/куб. м, що на 17-35% дешевше.

Покрівельний руберойд РКК-350Б врахували по 159 грн/кв. м. "Alkiv" продає такий руберойд по 17 грн/кв. м, "ТБК "Маяк" по 20 грн/кв. м, а база "Куб" по 21 грн/кв. м. Це в 7-9 раза дешевше, пише сайт.

Щебінь фракції 40-70 мм врахували по 1 056 грн/куб. м. "Еxpress-Тehbud" пропонує такий щебінь по 303 грн/куб. м, що втричі дешевше. За даними вересневого моніторингу ДП "НІРІ", на Київщині ціни щебню 40-70 мм різнились від 328 до 686 грн/куб. м, що на 35-69% дешевше.

Дрібнозернистий асфальтобетон типу А марки 1 врахували по 8 160 грн/т. За даними вересневого моніторингу ДП "НІРІ", на Київщині ціни дрібнозернистого асфальтобетону марки 1 різнились від 4 317 до 5 391 грн/т, що на 34-47% дешевше.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався, зазначає сайт.

Нагадаємо:

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області 14 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" реконструкцію школи за 204,9 млн грн.

На Одещині Лиманська селищна рада вдруге замовила будівництво укриття ліцею за 71 млн грн, попередній тендер на будівництво цього ж укриття передбачав 68,69 млн грн.

В Чугуєві Харківської області в ніч на 12 жовтня російські війська зруйнували ліцей. За даними з "Прозорро", раніше вартість його ремонту становила майже 200 млн грн.

У місті Лозова на Харківщині планують відремонтувати дорогу за 38 млн грн. Громадська організація "Харківський антикорупційний центр" повідомив, що ремонт дороги на одній вулиці за 38 мільйонів – це рекорд на території Харківської області з початку повномасштабної війни.