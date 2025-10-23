В Ірпені розбудують пошкоджену школу за гроші ЄІБ: ціни ринкові, окрім одного матеріалу

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області 14 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" реконструкцію школи за 204,9 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До липня 2026 року мають реконструювати гімназію "Освіта" по вулиці Привокзальна площа, 5, яка постраждала внаслідок військової агресії Росії проти України.

За даними порталу "Dream", передбачено збільшення будівлі, щоб там навчалося до 400 дітей, будівництво спортзалу, третього поверху й експлуатованої покрівлі, відновлення конструкції та несучої здатності стін, які постраждали під час пожежі та прямого влучання, перепланування сховища на 350 осіб, відновлення приміщень, перепланування, утеплення та оздоблення фасаду, монтаж ліфта, заміна вікон, дверей і комунікацій, а також встановлення сонячних панелей.

Самі роботи фінансуються коштом позики Європейського інвестиційного банку за проєктом "Програма з відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету.

У кошторисі більшість цін звичайних вагомих будматеріалів – на рівні ринку.

Однак деякі позиції завищені. Передусім щити опалубки шириною 300-750 мм товщиною 25 мм на 5,07 млн грн, вписані по 4 290 грн/кв. м. Це значно дорожче за інші тендери. При цьому поряд у кошторисі така ж опалубка на малу суму 74 тис грн вказана по 805 грн/кв. м.

Днями в кошторисі "Укренерго" по Одещині така опалубка була врахована по 462 грн/кв. м із ПДВ і доставкою. Це в 9 разів дешевше.

Закупівлю провели з третьої спроби. Цього разу конкурентами були два консорціуми "ОБП" і "Ренесанс Україна". Економія становила 5%.

Київською "СТМ-Енерго" володіє Андрій Онупрієнко з Харківщини.

Нагадаємо:

