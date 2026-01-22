Paramount бере місяць для формування нової пропозиції Warner Bros
Paramount Skydance продовжила термін своєї пропозиції щодо купівлі Warner Bros Discovery приблизно на місяць, до 20 лютого, щоб виграти час для переконання інвесторів у тому, що її пропозиція щодо голлівудської студії перевершує угоду конкурента Netflix.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія не підвищила свою пропозицію в четвер. До початкового терміну пропозиції 21 січня було подано лише близько 168,5 мільйонів акцій Warner Bros, що становить 6,8% випущених акцій компанії.
Netflix у вівторок 20 січня переглянула свою пропозицію на суму 82,7 млрд доларів, вирішивши оплатити її повністю готівкою, надаючи більшу фінансову впевненість інвесторам, які були стурбовані попередньою угодою з оплатою акціями та готівкою.
Зараз Netflix готова заплатити 27,75 доларів за акцію готівкою за потокові та студійні активи компанії, очолюваної Девідом Заславом, і ця пропозиція була одноголосно схвалена радою директорів Warner Bros.
Але Warner Bros і аналітики припустили, що Paramount потрібно підвищити свою пропозицію до 108,4 млрд доларів, або 30 доларів за акцію, за всю компанію, щоб відновити переговори про угоду.
Нагадаємо:
Акції США різко відскочили в середу після найглибшого розпродажу за три місяці: інвестори з полегшенням сприйняли сигнал президента Дональда Трампа, що він не застосовуватиме силу в рамках своєї кампанії з придбання Гренландії.