Наслідки війни у Ірані: на окремих ринках презервативи вже дорожчають

Хоча найбільший виробник презервативів лише анонсував підвищення цін на продукцію через вплив війни у Ірані, однак на окремих ринках ціни вже зростають.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ"

У квітні середній чек за пачку презервативів у цілому в російській роздрібній торгівлі різко зріс. Якщо на початку місяця він становив приблизно 450 руб., то до середини місяця сягав 530 руб.

При чому за підсумками першого кварталу середня ціна пачки в російських аптеках вже зросла на 13,2% у порівнянні з минулим роком, до 477 руб., а в неспеціалізованій роздрібній торгівлі у квітні вартість презервативів уже перевищила 500 руб., пише видання.

Малайзійська компанія Karex, яка випускає, зокрема, Durex, стверджує, що зростання логістичних і виробничих витрат через військовий конфлікт на Близькому Сході, що призвів до закриття Ормузької протоки, сягнуло 30%.

Гендиректор Karex Го Міа Кіат повідомив, що з початку близькосхідного конфлікту логістичні та виробничі витрати зросли на 25–30%.

І хоча у Karex прогнозували, що підвищення цін має відбутися протягом наступних кількох місяців, однак зазначені причини, судячи з усього, вже позначилися на ринку, пише видання.

За підсумками січня—березня на цей бренд припало 39,8% від загального обсягу локального ринку в грошовому вираженні, підрахували аналітики DSM Group. Слідом йде Contex (38,2%).

Водночас у Росії продажі презервативів у фармацевтичній роздрібній торгівлі вже давно стагнують: за підсумками 2025 року обсяги продажів зросли лише на 0,4%, пише видання. Споживачі дедалі частіше купують такі засоби не в аптеках, а в продуктових магазинах, зростають продажі й в онлайні..

Компанія Karex заявляє, що виробляє приблизно п'яту частину всіх презервативів у світі та використовує у виробництві понад сто хімічних речовин і видів сировини. Дефіцит навіть одного компонента може спричинити ланцюгову реакцію на всіх заводах компанії.

Тим часом у США виробник і дистриб'ютор продуктів для сексуального здоров'я Global Protection Corp. заявив у коментарі CNN, що поки не планує підвищувати ціни для споживачів — до тих пір, поки не стане зрозуміло, чи є ці вищі витрати тимчасовими.

Хоча у компанії і зазначили, що не змогли знизити витрати достатньо, щоб покрити поточні витрати, але вони пов'язані у першу з тарифами. Конфлікт на Близькому Сході також загрожує збереженню прийнятних цін, додали у компанії.

Нагадаємо:

