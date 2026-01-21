Фондові ринки відреагували на промову Трампа в Давосі

Акції США різко відскочили в середу після найглибшого розпродажу за три місяці: інвестори з полегшенням сприйняли сигнал президента Дональда Трампа, що він не застосовуватиме силу в рамках своєї кампанії з придбання Гренландії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Звертаючись до світових лідерів у Давосі (Швейцарія), Трамп заявив, що відкидає військові дії, але стверджував, що жодна країна, окрім США, не може гарантувати безпеку данської території — яку він неодноразово називав "великим шматком льоду".

"Одна з причин, чому ринок відскакує, — Трамп підкреслив, що не має наміру застосовувати силу, щоб забрати Гренландію, і що хоче зробити це дипломатично", — сказав Даміан Макінтайр, керівник команди мультиактивних рішень у Federated Hermes.

"Загалом ми очікуємо, що це триватиме й надалі, але врешті-решт призведе до більш дипломатичного рішення".

Відскік стався після вівторкового обвалу, коли всі три основні індекси США просіли майже на 2% після попередження Трампа: нові тарифи можуть вдарити по європейських союзниках, якщо США не дозволять купити Гренландію.

Індекс волатильності CBOE (.VIX) знизився від максимумів середини листопада, яких торкнувся на попередній сесії: мінус 2,43 пункту — до 17,59.

Акції мегакепів, які були в епіцентрі розпродажу, поступово зростали. Nvidia додала 2,6%, Alphabet — 3%.

Водночас Netflix подешевшав на 4,5% після того, як стримінговий гігант призупинив викуп власних акцій, щоб допомогти профінансувати купівлю студійного та стримінгового бізнесу Warner Bros Discovery.

Крім "захисних" секторів — товарів повсякденного попиту (consumer staples) і комунальних послуг (utilities) — всі інші підсектори S&P 500 були в "зеленій зоні".

Dow Jones Industrial Average виріс на 440,45 пункту (0,91%) — до 48 929,04; S&P 500 додав 67,95 пункту (1,00%) — до 6 864,81; Nasdaq Composite піднявся на 266,11 пункту (1,16%) — до 23 220,43.

