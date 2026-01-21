Netflix підвищив ставки у перегонах за Warner: готовий заплатити $83 мільярда готівкою

Netflix підвищив ставки у перегонах за Warner

Netflix перейшов на повністю готівкову пропозицію щодо студії та потокових активів Warner Bros Discovery, не збільшуючи ціну в 82,7 млрд доларів, щоб обійти пропозицію конкурента за активи, Paramount.

Про це повідомляє Reuters.

Нова пропозиція, що передбачає повну оплату готівкою, — 27,75 долара за акцію — отримала одностайну підтримку ради директорів Warner Bros.

Як Netflix, так і Paramount Skydance прагнуть придбати Warner Bros з її провідними кіно- і телестудіями.

Paramount змінила свої умови і розпочала агресивну медіакампанію, щоб переконати акціонерів у перевазі своєї пропозиції, але Warner Bros відкинула пропозицію.

Warner Bros проведе спеціальне засідання інвесторів для голосування щодо угоди з Netflix. Засідання, як очікується, відбудеться до квітня.

"Наша переглянута угода про повну оплату готівкою дозволить прискорити голосування акціонерів і забезпечить більшу фінансову впевненість", — заявив у своїй заяві співголова Netflix Тед Сарандос.

Акції Netflix, яка планує опублікувати квартальний звіт після закриття ринку, подорожчали на 0,9%. Акції Paramount подешевшали на 1,9%, а акції Warner Bros — на 0,5% на початку торгів.

Портфельний менеджер Harris Oakmark, п'ятого за величиною інвестора Warner Bros Алекс Фітч, передбачив, що війна пропозицій за Warner Bros може продовжитись.

"Нова пропозиція тільки посилює тиск. Зміни показують, що Netflix серйозно налаштований на перемогу, а прискорене голосування акціонерів означає, що Paramount потрібно діяти негайно.

Тепер Paramount має надати явно кращу пропозицію, якщо вони хочуть досягти своєї мети", – сказав він.

Нагадаємо:

14 січня Financial Times із посиланням на власні джерела вже повідомляло, що Netflix готується зробити свою пропозицію щодо Warner Bros повністю готівковою.

Компанія Paramount заявила, що має намір ввести директорів до ради Warner Bros. і подала позов, вимагаючи додаткової інформації про те, як компанія вирішила, що пропозиція Netflix є кращою.