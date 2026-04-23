Netflix розширив програму викупу власних акцій

Рада директорів американської компанії Netflix Inc. затвердила додаткову програму зворотного викупу акцій на 25 мільярдів доларів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Відповідну інформацію найбільший у світі сервіс відео за передплатою оприлюднив для Комісії з цінних паперів і бірж США.

Netflix повідомив, що це додаткове схвалення надається на додаток до приблизно 6,8 млрд доларів, що залишилися в рамках програми викупу акцій на суму 15 мільярдів доларів, яку рада директорів компанії затвердила в грудні 2024 року.

Строки проведення операцій і їхній фактичний обсяг залежатимуть від низки чинників, зокрема ринкової кон'юнктури та альтернативних інвестиційних можливостей.

Компанія може в будь-який момент призупинити або припинити програму зворотного викупу без додаткового повідомлення.

