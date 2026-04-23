Netflix розширив програму викупу власних акцій
Рада директорів американської компанії Netflix Inc. затвердила додаткову програму зворотного викупу акцій на 25 мільярдів доларів.
Про це пише The Wall Street Journal.
Відповідну інформацію найбільший у світі сервіс відео за передплатою оприлюднив для Комісії з цінних паперів і бірж США.
Netflix повідомив, що це додаткове схвалення надається на додаток до приблизно 6,8 млрд доларів, що залишилися в рамках програми викупу акцій на суму 15 мільярдів доларів, яку рада директорів компанії затвердила в грудні 2024 року.
Строки проведення операцій і їхній фактичний обсяг залежатимуть від низки чинників, зокрема ринкової кон'юнктури та альтернативних інвестиційних можливостей.
Компанія може в будь-який момент призупинити або припинити програму зворотного викупу без додаткового повідомлення.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп придбав облігації Netflix на суму понад 1,1 мільйона доларів за останні три місяці, коли гігант стрімінгових послуг безуспішно боровся з Paramount Skydance за придбання Warner Bros Discovery.
Netflix відмовився від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду — в угоді приблизно на 111 млрд доларів.
Гігант стрімінгових послуг Netflix оголосив, що додасть футбольну симуляційну гру до свого ігрового портфоліо, оскільки планує використати Чемпіонат світу з футболу 2026 року для посилення своєї присутності на ринку відеоігор.