Ціни на пальне зросли: скільки коштують бензин та ДП

Ціни на всі види пального на п'ятницю порівняно з четвергом зросли на 1-3 грн/л, на цьому фоні ПАТ "Укрнафта" знизила ціну А-95+ на 3 грн/л, прирівнявши її до А-95.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з моніторингом даних на сайтах та в додатках мереж, проведених інтернет-порталом "Енергореформа", три з досліджуваних мереж АЗК підняли на 3 грн/л ціни на дизельне пальне: Socar, WOG, UPG.

У перших двох з яких на сьогодні ДП коштує відповідно 84,99 грн/л, ДП+ – 87,99 грн/л. Така ж ціна і в ОККО, яка прирівняла їх до цього показника здорожчанням на 2 грн/л. UPG показує відповідно 82,9 грн/л та 85,9 грн/л.

Державна "Укрнафта" після підвищення цін на дизель на 2 грн/л має ціну ДП в 77,99 грн/л та ДП+ – 81,99 грн/л, що є найнижчою серед досліджуваних мереж.

Ціна на бензин підвищилася на 1 грн/л на ОККО, на 2 грн/л на WOG, на 3 грн/л на Socar та UPG, але в останньої залишається найнижчою серед приватних мереж.

При цьому державна "Укрнафта" залишила без змін ціну на А-95 та знизила на 3 грн/л ціну на А-95+. На обидва види пального вона складає 68,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне на понеділок, 16 березня, зросли переважно на 1 грн/л, на такий же рівень подорожчав автогаз, а бензин продовжує втримувати позиції.

Паливний ринок забезпечений ресурсами, спостерігається спадання ажіотажу, а держкомпанія "Укрнафта" продовжує тримати орієнтир цін на паливо, заявила того ж дня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.