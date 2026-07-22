П’ятдесят енергетиків отримають від уряду по двісті тисяч гривень премії

П'ятдесят енергетиків отримають по двісті тисяч гривень премії: їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Уряд запровадив щорічну премію Кабінету Міністрів: "за чітко визначеними критеріями, що гарантують справедливий відбір", спеціальний комітет визначить 50 енергетиків, кожен з яких отримає по 200 тисяч гривень премії, говориться у повідомленні.

"У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни", – зазначили у міністерстві.

Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності.

Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики "за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість".

На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією.

Зокрема йдеться про "оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварій або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками".

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялося, що у січні 2026 до аварійно-відновлювальних робіт залучили 6500 комунальників, які мають отримати додаткові 20 000 грн від держави.

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