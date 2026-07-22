Міненерго розповіло про перші довгострокові аукціони з продажу електроенергії

Два етапи спеціальної сесії з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами завершилися успішно.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Успішно завершилися перші два етапи спеціальної сесії з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами. Всі виставлені на продаж обсяги електричної енергії були повністю реалізовані, а результати торгів підтвердили високий інтерес учасників ринку до нового механізму", – .

Аукціони проходили у форматі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів стандартних продуктів із періодом постачання серпень–вересень та серпень–грудень 2026 року. Ініціаторами торгів виступили АТ "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго".

"Енергоатом" реалізував 405 667 МВт·год електричної енергії. Середньозважена ціна продажу за результатами торгів становила від 5 012,53 грн/МВт·год до 6 255,64 грн/МВт·год залежно від періоду постачання.

"Укргідроенерго" реалізувало 56 481 МВт·год електричної енергії. Середньозважена ціна продажу становила від 4 700 грн/МВт·год до 6 336,07 грн/МВт·год.

У торгах 13–14 липня взяли участь 53 компанії, за результатами аукціонів визначено 21 переможця. У сесіях 20–21 липня взяли участь 28 компаній-покупців, за підсумками торгів визначено 15 переможців, повідомили у міністерстві.

"Запровадження довгострокових аукціонів створює більш прогнозовані умови для роботи учасників ринку, дозволяє планувати закупівлю електричної енергії на тривалий період, підвищує передбачуваність доходів державних виробників та сприяє розвитку конкурентного й прозорого ринку електроенергії в Україні", – говориться у публікації.

Новий механізм також створює додаткові передумови для залучення інвестицій у розвиток енергетичного сектору, запевнили у відомстві.

Наступним етапом стане проведення 27 липня 2026 року аукціонів із продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з періодом постачання з серпня 2026 року до червня 2027 року.

"Укладення договорів на 11 місяців забезпечить виробникам і покупцям ще більшу цінову та ресурсну прогнозованість та сприятиме підвищенню стабільності ринку електричної енергії", – зазначає Міненерго.

Нагадаємо:

Раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що на аукціоні на продажу електроенергії "Енергоатом" продавав 2000 МВт на останню декаду липня, при чому укрупнення лотів призвело до пониження цін: аукціон розпочався із ціни 4900 грн, а після обвалу ціни 400 МВт було продано значно дешевше.