Осінні опади не зупинили міління водосховищ у Криму – медіа

Осінні опади не зупинили міління водосховищ у Криму, вододефіцит продовжує загострюватися, і кримські водосховища не набирають кубатуру корисного запасу води.

Про це пише "Крим.Реалії".

"Як розповів один із кримських екологів на умовах анонімності, у Криму, незважаючи на опади, що пройшли у вересні та жовтні, ситуація з вододефіцитом продовжує погіршуватися — кримські водосховища не набирають кубатуру корисного запасу води", – говоритиься у повідомленні.

"Продовжують залишатися маловодними ріки Салгир і Біюк-Карасу, багато дрібних рік залишаються пересохлими... Загострюється проблема і по свердловинах, наприклад, у Бахчисарайському районі одразу в кількох населених пунктах вони пересохли", — розповів еколог.

"Вододефіцит буде посилюватися, тому що Крим входить у трирічний посушливий період, що на тлі масової забудови багатоповерховими будинками лише погіршуватиме проблему", – зазначив він.

Раніше у Державному комітеті з водного господарства та меліорації російського уряду Криму повідомляли, що сумарного запасу води у водосховищах Криму вистачить лише на чотири місяці, а для Великої Алушти та східного Криму лише на три місяці, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС. Станція повністю зруйнована і вона не підлягає відновленню. Згідно даних на сайті Організації Об'єднаних Націй, сума завданих збитків сягає 14 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршується ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.

Раніше повідомлялося, що у розпал екстремально спекотного літа 2025 року Донецька область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Донеччині рівень води в Зуївському й Вільхівському водосховищах критично знизився, що ставить під загрозу роботу однієї з ключових теплоелектростанцій — Зуївської ТЕС.

Раніше повідомлялося, що на захоплених російською армією територіях Донецької області посилився дефіцит води.