"Київводоканал" відновлює подачу води

Штатний режим роботи об'єктів "Київводоканалу", які були зупинені у зв'язку із знеструмленням, відновлено.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

На лівому березі столиці відновлено водопостачання у повному обсязі. На правому – тиск у водопровідних мережах поступово відновлюється, говориться у повідомленні.

Фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати, щоб якнайшвидше забезпечити безперебійне водопостачання в усіх районах міста.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що житлові будинки на лівому березі Києва, а також у чотирьох районах на правому березі тимчасово залишилася без водопостачання.