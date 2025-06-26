Ощадбанк починає використовувати останній транш від ЄБРР

Ощадбанк і ЄБРР підписали документ, який надає можливість використання останнього (третього) траншу в сумі 75 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Йдеться про кошти в рамках ліміту портфельного механізму розподілу незабезпечених ризиків на загальну суму 200 млн євро, уточнили в банку.

Два попередні транші в рамках ліміту успішно реалізовано згідно з умовами програми.

"Новий транш підтримується частковими гарантіями покриття ризику перших збитків, наданими за Інвестиційною рамковою програмою Європейського Союзу для України (UIF), та інвестиційними стимулами для відповідних субпозичальників - мікро-, малих і середніх підприємств - від Спеціального фонду реагування на кризи ЄБРР (CRSF)", - ідеться в повідомленні.

Головна мета програми - надати підтримку українському бізнесу під час повномасштабного вторгнення. Інструмент розподілу ризиків допомагає значно лібералізувати вимоги до застави, що робить кредитування підприємців доступнішим, зазначають в Ощадбанку.

У банку запевняють, що суттєва частка субкредитів за цією програмою спрямовується на підтримку підприємств, які втратили активи або зазнали їхніх пошкоджень через повномасштабне вторгнення. Також позики надаються компаніям, які підтримують реінтеграцію ветеранів і постраждалих від війни, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю.

"Ще один ключовий сегмент програми - релоковані компанії, а також бізнеси, які очолюють жінки та молодь. Ініціатива також передбачає надання інвестиційних стимулів і технічної допомоги українському бізнесу", - додають у банку.

У банку наголошують, що український бізнес наразі гостро потребує пільгових кредитних програм, необхідних йому для пристосування до умов великої війни, тому важливо, щоб міжнародні партнери розширювали подібні програми.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк з початку 2025 року для реалізації енергопроєктів уклав кредитні угоди з підприємствами великого корпоративного бізнесу на 87 млн євро, що майже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Також раніше повідомлялося, що державний Ощадбанк надав Львівській міській раді новий кредит на 668 млн грн строком на п'ять років. Кошти спрямують на розбудову стратегічної міської інфраструктури, зокрема, доріг та об'єктів ЖКГ, а одним з основних напрямів використання стане підвищення енергоефективності.

Також повідомлялося, що державний Ощадбанк зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму 87 млн євро. Згідно з французьким законодавством, як перший заявник він має пріоритетне право на задоволення своїх вимог з арештованого майна