Ощадбанк надав Львову 668 мільйонів кредиту: на що підуть гроші

Державний Ощадбанк надав Львівській міській раді новий кредит на 668 млн грн строком на п’ять років.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Зазначається, що кошти спрямують на розвиток стратегічної міської інфраструктури, зокрема, доріг та об’єктів житлово-комунального господарства, а одним із основних напрямів використання стане підвищення енергоефективності.

"Гроші підуть на біогазову станцію з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії, електропідстанцію, котельню з підключенням когенераційної установки та на інвестиції у компанію "Львівтеплоенерго", - додав Наумов.

Це вже другий кредит міськраді від Ощадбанку за останні пів року. Загальний обсяг фінансування від фінустанови у межах підписаних угод перевищив 1,5 млрд грн, повідомили в банку.

Нагадаємо:

Частка Ощадбанку в енергокредитуванні у першому кварталі 2025 року перевищила 31%.