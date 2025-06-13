Енергокредити змінилися: Ощадбанк переважно видає гроші на "зелені" технології

Ощадбанк з початку 2025 року для реалізації енергопроєктів уклав кредитні угоди з підприємствами великого корпоративного бізнесу на 87 млн євро, що майже удвічі більше, ніж за весь минулий рік. Водночас змінюються тренди на інвестиції в енергетику.

Про це заявив Євген М’ячин, директор департаменту розвитку і підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку на форумі Energy Club "Енергосистема імені споживача".

"Якщо у 2024 році 70% профінансованих нами проєктів становила газопоршнева генерація, то у 2025 році 50% проєктів – це установки зберігання енергії, а 40% — вітрогенерація", – повідомив М’ячин.

За його словами, стабілізація роботи енергосистеми, зміна ціни на газ та обсяги його запасів стимулювали бізнес переорієнтуватись на технології, які виглядають більш цікавими у довгостроковій перспективі.

Ощадбанк оцінює свою частку на ринку енергокредитів в Україні у 30% (статистика Національного банку України).

Також зазначається, що з 1 червня 2024 року по 25 травня 2025 року банки видали кредити та відкрили ліміти для реалізації енергетичних проєктів на суму 18,2 млрд грн, або понад 705 МВт потужностей генерації.

Нагадаємо:

Державний Ощадбанк надав Львівській міській раді новий кредит на 668 млн грн строком на п’ять років. Кошти спрямують на розвиток стратегічної міської інфраструктури, зокрема, доріг та об’єктів ЖКГ, а одним із основних напрямів використання стане підвищення енергоефективності.