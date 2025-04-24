Ощадбанк домігся арешту активів Росії у Франції на 87 мільйонів євро

Державний "Ощадбанк" зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму 87 млн євро.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Ощадбанк" зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму близько 87 млн євро – підтвердження цього надійшло до банку 23 квітня. Згідно з французьким законодавством, "Ощадбанк" як перший заявник має пріоритетне право на задоволення своїх вимог із заарештованого майна", – розповіли в банку.

В повідомленні йдеться, що Франція визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року за позовом українського держбанку до РФ на суму понад $1,11 млрд, що стосувалось компенсації збитків, за незаконну експропріацію активів "Ощадбанку" в окупованому Криму.

Банк очікує, що процес стягнення цих активі буде довгим, але наголошує, що вміє працювати "в довгу".

Нагадаємо:

Паризький суд надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" у Криму обсягом $5 млрд.