Оренда держмайна: тижневі торги принесли ще 470 тисяч гривень

Минулого тижня онлайн-торги з оренди державного майна принесли держбюджету 469 916 гривень.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

ФДМУ провів 29 аукціонів з оренди держмайна, 20 з них відбулося.

"Сукупна вартість активів зросла у 3,96 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 50 учасників", – інформує фонд.

Найдорожчий лот тижня – приміщення загальною площею 6444,0 м² на Київщині. В ході торгів за лот змагалися 4 учасники. Вартість оренди зросла до 223,6 тис. гривень на місяць.

Цього тижня ФДМУ планує провести 38 аукціонів з оренди держмайна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за даними аудиту Рахункової палати України, у 2024 році середня вартість оренди 1 м2 державного майна знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Також повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Як повідомлялося раніше, за перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.