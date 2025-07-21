Оплата обличчям: ПриватБанк та "Аврора" запускають мережу біометричної оплати покупок

ПриватБанк та "Аврора" запускають найбільшу в Україні мережу біометричної оплати покупок через FacePay.

Про це "ПриватБанк" повідомляє у Телеграм-каналі PrivatBank_insider.

"Відтепер у всіх магазинах мережі, де встановлені Android POS-термінали — як на звичайних касах, так і на касах самообслуговування — доступна функція біометричної оплати обличчям через FacePay від ПриватБанку", — говориться у повідомленні.

Таке інноваційне рішення дозволить розрахуватися за покупки навіть якщо клієнт забув і гаманець з банківською карткою, і телефон.

FacePay дозволяє оплачувати товари та послуги через розпізнавання обличчя, використовуючи біометричні дані. Це безпечно, бо система розпізнає обличчя та додатково вимагає введення PIN-коду, зазначено у повідомленні.

"Спільний проект ПриватБанку та "Аврори" стане наймасовішим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі", — зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

"FacePay — ще один крок до розумного магазину. Ми розуміємо, що час — це найцінніше, тому впроваджуємо нові сервіси, які роблять шопінг для наших покупців ще швидшим, і тепер процес оплати став максимально спрощений і комфортний", — коментує Віталій Колісник, Fintech manager мережі "Аврора".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українці у Європі відтепер можуть придбати квитки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії через платформу Приватбанку. За задумом, сервіс має спростити пошук і купівлю квитків, особливо для тих, хто стикається з мовним бар’єром чи складністю іноземних платформ.

У червні 2020 року "Укрзалізниця" підключила сервіс Приватбанку Liqpay для онлайн-продажів квитків.

У 2020 році Приватбанк оголосив про запуск біометричних POS-терміналів FacePay24, які дозволяють оплачувати покупки при відсутності карти за допомогою ідентифікації особи.

До того мережа супермаркетів "Велика Кишеня" запустила технологію біометричної оплати обличчям FacePay24 на касах самообслуговування. В основі сервісу — технологія FaceID від Приватбанку.