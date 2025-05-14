У Приватбанку з'явився продаж квитків на європейські залізниці
Українці у Європі відтепер можуть придбати квитки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії через платформу Приватбанку.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
"Новий сервіс повністю адаптований для українських користувачів: інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.
За задумом, сервіс має спростити пошук і купівлю квитків, особливо для тих, хто стикається з мовним бар’єром чи складністю іноземних платформ.
Як повідомили ЕП у пресслужбі Приватбанку, нова функція стосується лише внутрішніх європейських рейсів, не з та в Україну. Умовно, маршрут з Мюнхена в Берлін.
Нагадаємо:
У червні 2020 року "Укрзалізниця" підключила сервіс Приватбанку Liqpay для онлайн-продажів квитків.
З квітня 2024 року квитки на поїзд Чоп - Будапешт - Відень стали доступні у застосунку "Укрзалізниці".