Оплата лицом: ПриватБанк и "Аврора" запускают сеть биометрической оплаты покупок

ПриватБанк и "Аврора" запускают крупнейшую в Украине сеть биометрической оплаты покупок через FacePay.

Об этом "ПриватБанк" сообщает в Телеграмм-канале PrivatBank_insider.

"Отныне во всех магазинах сети, где установлены Android POS-терминалы - как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания - доступна функция биометрической оплаты лицом через FacePay от ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Такое инновационное решение позволит рассчитаться за покупки даже если клиент забыл и кошелек с банковской картой, и телефон.

FacePay позволяет оплачивать товары и услуги через распознавание лица, используя биометрические данные. Это безопасно, потому что система распознает лицо и дополнительно требует введения PIN-кода, говорится в сообщении.

"Совместный проект ПриватБанка и "Авроры" станет самым массовым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле", - отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

"FacePay - еще один шаг к умному магазину. Мы понимаем, что время - это самое ценное, поэтому внедряем новые сервисы, которые делают шопинг для наших покупателей еще быстрее, и теперь процесс оплаты стал максимально упрощен и комфортен", - комментирует Виталий Колесник, Fintech manager сети "Аврора".

Напомним:

Ранее сообщалось, что украинцы в Европе отныне могут приобрести билеты ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии через платформу Приватбанка. По замыслу, сервис должен упростить поиск и покупку билетов, особенно для тех, кто сталкивается с языковым барьером или сложностью иностранных платформ.

В июне 2020 года "Укрзализныця" подключила сервис Приватбанка Liqpay для онлайн-продаж билетов.

В 2020 году Приватбанк объявил о запуске биометрических POS-терминалов FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации личности.

До того сеть супермаркетов "Велика Кишеня" запустила технологию биометрической оплаты лицом FacePay24 на кассах самообслуживания. В основе сервиса - технология FaceID от Приватбанка.